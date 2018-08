In augustus bezoekt de zwarte ooievaar onze provincie

Iedereen kent de witte ooievaar, al is het maar als symbool voor de geboorte van een baby. Zijn broer de zwarte ooievaar leidt een meer teruggetrokken bestaan. Maar in augustus heb je kans om hem te zien.

Ze trekken in augustus over Nederland en kunnen op de meest onverwachte plekken opduiken, zo meldt de Vogelbescherming Harvey van Diek van Sovon vogelonderzoek Nederland laat weten dat je ze vooral in het oosten van het land ziet. "Dat kan bij water waar ze jagen op vissen en amfibieën of op een akker of grasland waar ze onder andere sprinkhanen zoeken." In Drenthe is de zwarte ooievaar al op meerdere plekken gezien waaronder in het Fochteloërveen en in het Zuidlaardermeergebied.Op onderstaand kaartje zie je op welke plekken de zwarte ooievaar in Drenthe gezien is. Heb je zelf een exemplaar gezien dan kun je dat doorgeven via waarneming.nl De ooievaars die ons land bezoeken zijn onderweg van het oosten van Europa naar Afrika waar zij de winter doorbrengen. Een zwarte ooievaar is in de lucht goed te herkennen aan zijn zwarte hals en volledig zwarte vleugels. De volwassen dieren hebben rode poten en een rode snavel. Maar de vogels die door Nederland trekken zijn veelal jonge dieren. Zij hebben nog een grijsgroene snavel en grijsgroene poten.Volgens Van Diek gaat het goed met de zwarte ooievaar. "Daarom zien we in Nederland in augustus ook steeds vaker zwarte ooievaars op doortrek. Onderzoek via geringde dieren toont aan dat de doortrekkers vooral uit Noord-Duitsland, Polen en Tsjechië komen, maar ook uit België, waar een groeiende populatie te vinden is in de Ardennen."Een broedpaar is nog niet vastgesteld in Nederland, maar Van Diek denkt dat dit niet lang meer zal duren. Vogelliefhebbers hopen het in ieder geval van harte.