Hoe gaat Emmen in de toekomst om met de bibliobussen in de buitendorpen?

EMMEN - Hoe moet de gemeente Emmen in de toekomst omgaan met de inzet van de bibliobussen? Daar buigt Bibliotheek Emmen zich over.

"Op een aantal plekken loopt het wat minder", zegt directeur Marchien Brons van Bibliotheek Emmen. "Zoals in Nieuw-Weerdinge en Weerdinge en we kijken bijvoorbeeld ook naar Weiteveen."Plaatselijk Belang in Nieuw-Weerdinge deed laatst een dringende oproep aan haar inwoners om gebruik te maken van de bibliobus, zodat deze niet uit het dorp verdwijnt.Bibliotheek Emmen voert momenteel gesprekken met inwoners van verschillende dorpen om te kijken hoe zij om kunnen gaan met de bibliobus, maar ook met het uitlenen van boeken. "We kijken samen met de inwoners naar alternatieven", vervolgt Brons. "Dat kunnen servicepunten zijn waar mensen boeken kunnen lenen of een bezorgservice."De bibliobussen rijden in de gemeente langs de scholen in de buitendorpen. In Schoonebeek zit in het Aole Gemientehoes een servicepunt. Ter aanvulling stopt de bibliobus elke dinsdagmiddag met een jeugdcollectie daar."We hebben een speciale bus voor de jeugd", zegt medewerker Koert Rossing. "Deze collectie hoeft dan niet overal aangeschaft te worden, maar rijdt in de hele gemeente rond."In sociaal-cultureelcentrum 't Schienvat in Erica zit al een servicepunt, net als in Schoonebeek. "Deze worden vooral bemand door vrijwilligers", legt Brons uit.De komst van het internet vormt een bedreiging voor het lezen van boeken. Dat is niet nieuw, dus kijkt de bibliotheek naar meer mogelijkheden. "We zijn veel meer dan het lezen dan boeken. We verzorgen ook trainingen en we pakken de laaggeletterheid aan", aldus de directeur. "In de buitendorpen is dat ook heel belangrijk, vanwege de grote afstanden."Eind dit jaar moet er duidelijk zijn wat er in ieder dorp gaat gebeuren als het gaat om de bibliobus en boekenvoorziening.