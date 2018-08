Deel dit artikel:











Op Fietse: door het Bargerveen en langs de Runde De tocht van vandaag gaatt door het Bargerveen (Free Nature Images/Bart Vastenhouw)

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag fietsen we met Marketing Drenthe via Emmen naar het Bargerveen.

Waar: Emmen/Bargerveen

Vertrekpunt: Hoofdstraat 26 in Emmen

Afstand: 44 kilometer

Route: klik hier



Als je vanaf Emmen richting het oosten fietst,zijn de sporen van de turfwinning goed zichtbaar. De valkverdeling van de kavels en kanalen laat zien dat het hoogveen grotendeels is afgegraven en gebruikt als brandstof. Maak een stop bij het riviertje de Runde, één van de weinige natuurlijke waterlopen in het gebied.



Verderop ligt het Bargerveen, onderdeel van het natuurpark Veenland. Hier fiets je langs zuigende moerassen, velden voor veenmos en een prachtig landschap.



