Zoek het uit! - Wat betekenen ’t Smeul en Viskenij in Langelo?

LANGELO - Een klein bospaadje van de Hoofdweg naar de Schepersstuk in Langelo heet ’t Smeul. Waarom heet dat paadje zo?

Dat vraagt Janneke Hoven-Ensing zich af. We gaan op pad met Albert Rijks van de Historische Vereniging Norg.“Het is een laantje wat je kunt zien als een randpaadje van weer een stukje ontginning van bouwland. Steeds als men weer verder oprukte richting het veld, richting heide en veen, dan werd dat ontsloten door een weggetje", vertelt Rijks terwijl we over het bospaadje lopen.’t Smeul is geen typisch Langelose naam, legt Rijks uit. “Je ziet het op meerdere plekken. Zoals bij Veenhuizen en Zuidvelde, het Grote Smeule en Kleine Smeule. Dus het heeft een bredere betekenis. Het bevat twee elementen namelijk rook en veen. Als je daar aan denkt, aan brand en rook en smeulen, dan betekent dat dat die veenbrand ondergronds is gegaan en moeilijk te bestrijden is. Vandaar dus ’t Smeul.’t Smeul kruist met een andere straat met een bijzondere naam: Viskenij. Daarover kregen we geen vraag binnen, maar die komt wel bij ons op als we over het paadje lopen. Gelukkig kent Rijks ook deze betekenis.“Viskenij is eigenlijk een synoniem voor het woord ‘weiert’. Je ziet dat in Drenthe nog veel meer. Viskenij is meer Gronings, maar het betekent iets als visvijver.” Het gaat dan om een visvijver bij een middeleeuws of adellijk hof, of het hof bij een klooster.“De vissen die in de beekjes in de omgeving werden gevangen, moesten worden bewaard zodat ze vers bleven. Dus legde men een vijver aan bij het kloostergoed.” En die vijver heeft er in Langelo ook gelegen. Aan het einde van de straat Viskenij ligt een steen en daarbij lag een poel. “En die lag er zelfs nog in mijn kindertijd.” Zegt Rijks.De zomerrubriek van Zoek het uit! is elke dag op Radio Drenthe te horen na 16.00 uur en is om 17.00 uur in onze tv-uitzending van Drenthe Nu te zien. Ook verschijnt het verhaal elke dag om 16.00 uur hier op onze website, zodat je het nog rustig terug kan lezen.Met onze rubriek Zoek het uit! willen we door jou aan het werk gezet worden. Wij gaan aan de slag met de door jou ingestuurde vragen. Heb jij ook een vraag over je woonplaats, regio of iets anders dat te maken heeft met Drenthe? Stel je vraag!