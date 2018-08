Zoek het uit! – Waar komen de namen Emmer-Compascuum en Barger-Compascuum vandaan?

EMMER-COMPASCUUM - Emmer-Compascuum en Barger-Compascuum, in de volksmond ook wel Compas genoemd. Dan is het trouwens niet altijd duidelijk over welke van de twee plaatsen het daadwerkelijk gaat. Klaas Bosma vraagt zich af waar beide namen vandaan komen.

Lambert Mennik van de boermarke Noord- en Zuidbarge weet het antwoord. Hij neemt ons mee naar de grens van beide dorpen. "Dit is de Tweede verlengde groene dijk, tussen Emmerhout en de Duitse grens. Aan de oostkant ligt Emmer-Compascuum en aan de westkant Barger-Compascuum.""Compascuum is Latijns voor 'dorpsweide, bedoeld om gemeenschappelijk geweid te worden'. Er was eerder een schaapherder met ossen. Dat was algemeen goed", aldus Mennik.En waar zit dan het verschil tussen Emmer-Compascuum en Barger-Compascuum? "We lopen hier nu op de grens van twee boermarken", legt Mennik uit. "Emmer-Compascuum hoort bij de boermarke Emmen en Westenesch en aan de andere kant heb je de boermarke Noord- en Zuidbarge."Maar barg is ook het Drentse woord voor berg. "Ja berg, het mag ook een heuvel zijn. En Noord- en Zuidbarge ligt op de punt van de Hondsrug, een verhoging in het landschap."Dus de verklaring van beide plaatsnamen is eigenlijk heel simpel. "Ja hoor, net zo makkelijk, gewoon vertalen", zegt Mennik.De zomerrubriek van Zoek het uit! is elke dag op Radio Drenthe te horen na 16.00 uur en is om 17.00 uur in onze tv-uitzending van Drenthe Nu te zien. Ook verschijnt het verhaal elke dag om 16.00 uur hier op onze website, zodat je het nog rustig terug kan lezen.Met onze rubriek Zoek het uit! willen we door jou aan het werk gezet worden. Wij gaan aan de slag met de door jou ingestuurde vragen. Heb jij ook een vraag over je woonplaats, regio of iets anders dat te maken heeft met Drenthe? Stel je vraag!