Video: een bijzondere verschijning: de kolibrievlinder

De kolibrievlinder is een bijzondere verschijning die zijn naam niet voor niets ontleent aan de kolibrie. De vlinder heeft een lange tong waarmee hij nectar opzuigt terwijl hij heel snel vliegend voor een bloem hangt.

Het is een algemeen voorkomende trekvlinder die je het ene jaar meer ziet dan het andere jaar. Zijn voorvleugels zijn grijs tot bruin en zijn achtervleugels zijn oranje gekleurd.Op de video van Koos Maris uit Odoornerveen zie je de kolibrievlinder van bloem naar bloem vliegen en nectar opzuigen met zijn lange tong.