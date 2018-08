Waterschap: Laat kinderen niet in regenplassen spelen

MEPPEL - Nu er stevige buien in aantocht zijn, komt Waterschap Drents Overijsselse Delta met een opmerkelijke waarschuwing: het raadt kinderen af in regenplassen op straat te gaan spelen.

“Met het fietsje door de grote plassen op straat, dat is voor kinderen natuurlijk heel aantrekkelijk, maar pas hier mee op”, zegt Klaas Jansen van het waterschap tegen RTV Oost . "Wie in contact komt met water op straat heeft kans op gezondheidsklachten. Denk aan diarree, overgeven, keelpijn of huidklachten.”Het waterschap en de GGD adviseren om contact met gevallen regenwater zoveel mogelijk te vermijden. Wie toch in contact komt met dat water kan het beste de handen goed wassen of eventueel een douche nemen.Het KNMI heeft voor een groot deel van het land code oranje afgegeven en voor onze provincie vanaf acht uur vanavond code geel. Dus de kans dat straten blank komen te staan en kinderen in het water willen spelen, is groot.De voorspelling is dat er zoveel water valt, dat de riolering het niet allemaal tegelijk kan verwerken. “Iedereen kan z’n steentje bijdragen om wateroverlast te beperken”, aldus Jansen. “Zorg bijvoorbeeld dat putten in de straat niet vol zitten met bladeren. Dat blokkeert de doorstroming van het water.”De hoeveelheid regen die verwacht wordt, is nog onvoldoende om het watertekort aan te vullen. Jansen: “Ik kan me voorstellen dat mensen dat denken. Maar er is de afgelopen periode zo weinig gevallen, dat het echt nog maanden gaat duren voordat de hoeveelheid water weer op peil is.”Het waterschap vraagt iedereen om nog steeds zuinig met water om te gaan.