An de kuier: Noordlaarderbos en de Vijftig Bunder De eeuwenoude Vijftg Bunder (foto: Flickr/Gertjan van Noord)

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag wandelen we met Natuurmonumenten door het Noordlaarderbos en de Vijftig Bunder.

Waar: de Hondsrug

Vertrekpunt: Kruising Pollseweg en Duinweg .

Afstand: 6 kilometer

Route: klik hier



Een grensroute vandaag. Het Noordlaarderbos ligt op Gronings grondgebied, de Vijftig Bunder ligt in het Drentse land. Vroeger. zo'n 2.500 jaar geleden werd het bos gekapt om te gebruiken als landbouwgrond en groeide er na een tijd alleen maar heide.



Vanaf 1850 ging het roer om. Er werden bomen geplant en een deel van de heide werd in grasland omgezet. De Vijftig Bunder werd niet bebost. Daarom is dit heidelandschap dus eeuwenoud.



Zoek je meer wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur.