Op fietse: een tocht door de Drentse Hooglanden De tocht van vandaag komt langs Kamp Westerbork (foto: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag fietsten we met Marketing Drenthe door de Drentse Hooglanden.

Waar: Westerbork

Vertrekpunt: Oosthalen 8 in Hooghalen

Afstand: 42 kilometer

De route van vandaag gaat door de Drentse Hooglanden. Onderweg zie je schilderachtige landschappen met heideheuvels, bossen en wie weet kom je een Schotse hooglander tegen.



De tocht gaat ook langs Herinneringscentrum Kamp Westerbork, waar het verhaal wordt verteld van meer dan honderdduizend mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het kamp terechtkwamen.



