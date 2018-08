Dreigend voedseltekort voor vee door mislukte oogst

ASSEN - Door de aanhoudende droogte brengt het land veel minder hooi op dan normaal. Hooi dat nodig is om alle koeien, paarden en schapen in Drenthe te voeden in de winter.

De afgelopen zes weken groeide het gras niet door de droogte. "Percelen brengen dit jaar tussen de 50 en 70 procent op van wat ze normaal opbrengen", zegt Leo Tjoonk van Agrifirm.Veel boeren putten daardoor nu al uit hun wintervoorraad om hun vee te voeden. "Op dit moment is er te weinig ruwvoer om de koeien de winter door te krijgen", zegt Tjoonk.Landbouworganisatie LTO Noord beaamt dit: "Daarbij komt dat er een verdringingseffect is. Normaal is er vanuit de provincie Friesland veel aanbod van hooi. Maar nu wordt er ook een deel verkocht aan Denemarken en Zweden, want daar is het nog veel erger."Het is volgens Tjoonk een spannend moment. "Als er nog een keer gras geoogst kan worden dit jaar, zouden we het net moeten redden." Maar dan moet het wel veel gaan regenen de komende tijd.Agrifirm heeft een telefoonlijn geopend waar boeren terecht kunnen met vragen over de droogte. Daar bellen dagelijks tussen 5 en 10 mensen heen. Maandag belden er bijna 20 mensen. Tjoonk: "Nu de prijzen oplopen wordt er meer gebeld. Mensen die weten dat ze tekort hebben, zitten in de penarie."Boeren oogsten ook andere gewassen die in eerste instantie voor de verkoop bestemd waren. Nu wordt dit verhakseld en gebruikt als veevoer. Hiervoor komen mais, bieten en bijvoorbeeld voorjaarsbonen in aanmerking. Maar de kwaliteit hiervan is slecht door de droogte.Omdat de oogst vorig jaar goed was, is er een buffer. Sommige boeren hebben nog extra voorraden, maar dat geldt niet voor iedereen. Tjoonk: "Een aantal boeren zal het moeilijk krijgen."