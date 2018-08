Deel dit artikel:











Nauurboek van de week: Dwalen door Drenthe van Rob Wolfs Dwalen door Drenthe met het boek van Rob Wolfs in de hand (foto: Pixabay)

De zomer is voor veel mensen het moment om lekker te lezen. Weet je nog niet welke boeken je mee wilt nemen op vakantie of wilt lezen in je eigen tuin? Wij lichten in de zomervakantie elke week een boek uit over de Drentse natuur. Deze week is dat Dwalen door Drenthe van Rob Wolfs.





Over de schrijver

Rob Wolfs is 'wandeldeskundige'. Hij bedenkt en schrijft de NS-wandelroutes en ontwikkelt verder wandelpaden en -routes voor instanties zoals de VVV. Hij wandelt om rust en stilte in een landelijk gebied te ervaren, om het landschap te beleven maar ook uit interesse voor de cultuurhistorie in dorpen en steden.



ROEG! junior: Vrolijk van Mies van Hout

Ook voor de kleine natuurliefhebber lichten we een boek uit. Deze week is dat het boek Vrolijk van Mies van Hout. Vrolijk gekleurde vissen beelden verschillende emoties uit in dit prentenboek. Meer hierover lees je op Iedereen die rust en stilte zoekt, is in onze provincie op de juiste plek. Zeker met het boek van Rob Wolfs in de hand, waarin hij zeventien wandelingen beschrijft die door stille gebieden maar ook langs de bezienswaardigheden van Drenthe voeren. De lengte varieert tussen de dertien en twintig kilometer en de meeste wandelingen gaan over zandpaden.Rob Wolfs is 'wandeldeskundige'. Hij bedenkt en schrijft de NS-wandelroutes en ontwikkelt verder wandelpaden en -routes voor instanties zoals de VVV. Hij wandelt om rust en stilte in een landelijk gebied te ervaren, om het landschap te beleven maar ook uit interesse voor de cultuurhistorie in dorpen en steden.Ook voor de kleine natuurliefhebber lichten we een boek uit. Deze week is dat het boekvan Mies van Hout. Vrolijk gekleurde vissen beelden verschillende emoties uit in dit prentenboek. Meer hierover lees je op ROEG! Junior