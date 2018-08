Boze bewoners naar rechter om zendmast in Wateren

WATEREN - De discussie over een zendmast in Wateren is opnieuw opgelaaid na de grote natuurbrand afgelopen dinsdag.

Bewoners zijn al langer boos over de komst van de zendmast en maken vandaag bekend dat ze een rechtszaak aanspannen om de komst van de mast tegen te houden.Burgemeester Rikus Jager van Westerveld klaagde na de brand over het slechte mobiele netwerk. "De ontvangst in het gebied is slecht en dat wordt veroorzaakt door het gemis aan een antenne in de omgeving.""Het blijkt dat de mobiele bereikbaarheid van mensen in het gebied bijzonder slecht was. Dat kan leiden tot miscommunicatie en grote misverstanden. Onder dit soort omstandigheden moet je dat niet hebben. Het is ook de reden geweest dat ik samen met de loco-burgemeester ter plaatse ben gaan kijken. Hieruit blijkt dat voor de veiligheid zo'n mast noodzakelijk is", aldus de burgemeester.De bezwaarmakers zien de komst van de mast wel zitten. Ze zijn alleen tegen de plek."Het hele dorp is erop tegen. We wonen in een mooie omgeving en hebben voldoende alternatieven aangedragen. KPN wil de mast van 40 à 50 meter hoog nu pal naast de weg zetten", zegt bezwaarmaker Dorus Liefting. Hij krijgt de mast tegenover zijn boerderij.Samen met zijn vrouw en een andere dorpsbewoner heeft hij nu een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente. Volgens hem waren alle besluiten al genomen en hadden bewoners dus geen inspraak, zelfs niet tijdens een voorlichtingsavond. De bezwarencommissie van de gemeente verklaarde de bezwaren onlangs ongegrond.Liefting heeft geen goed woord over voor burgemeester Rikus Jager. Volgens hem grijpt de burgemeester de brand in Wateren aan om hen de schuld te geven van de slechte mobiele bereikbaarheid."De burgemeester wil hier politiek gewin uit halen. Maar wij zijn niet tegen de mast. Je kunt de schuld van de slechte bereikbaarheid niet aan de bewoners geven", zegt Liefting.Maar volgens burgemeester Jager is er voldoende onderzoek gedaan naar andere plekken voor de mast. "Laat het aan de wijsheid van de rechter over om een beslissing te nemen. Er is naar allerlei mogelijkheden gekeken. Maar volgens KPN is de plek die ze nu hebben aangewezen de best denkbare plek. Uiteindelijk moeten we toch op de technici vertrouwen."Wanneer de rechtszaak is, is nog niet bekend.