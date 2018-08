Deel dit artikel:











An de kuier: wandelen tussen het gele valkruid en wilde orchideeën Het valkruid of arnica staat op de Rode Lijst van planten (foto: RTV Drenthe/Jan Dijk)

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag wandelen we met Staatsbosbeheer over het Eexterveld.

Waar: Drentsche Aa

Vertrekpunt: Parkeerplaats Anloërweg in Anderen

Afstand: 7 kilometer

Route: klik hier



Het Eexterveld is een uitgestrekt plantenparadijs. Elke plant kiest zijn eigen plek uit, zeggesoorten in de natte stukken en struikheide in de drogere gebieden. Zeldzame soorten die je hier kunt vinden zijn het gele valkruid en wilde orchideeën.



De wandeling voert verder langs oude houtwallen en wie weet kom je oog in oog te staan met de kudde Drentse Hooglanders die hier graast. Houd wel afstand want het zijn gemoedelijke maar zeer zware dieren.



