Staatsbosbeheer wil deze winter problemen 't Nije Hemelriek oplossen

GIETEN/BORGER - Staatsbosbeheer gaat maatregelen nemen om volgend jaar de problemen bij 't Nije Hemelriek te verhelpen.

Dat vertelt boswachter Martijn Harms van Staatsbosbeheer. Bij de zomerdrukte afgelopen dagen bestond het werk van de boswachters vooral uit afval ruimen en het regelen van het verkeer. Daar moet met nieuwe maatregelen verandering in komen.Zo komt er deze winter een kiss-and-ride-plek voor een betere doorstroom van het verkeer. "We zien dat daar wel behoefte aan is. Mensen worden nu overal uitgezet en daardoor kan het overige verkeer niet doorrijden," legt Harms uit.Daarnaast komen er nieuwe pictogrammen op de toegangsborden van Staatsbosbeheer om bezoekers te attenderen op wat mag en wat niet. "Groene pictogrammen voor wat wel mag zoals zwemmen, liggen, volleyballen en dat soort dingen. En juist rode pictogrammen voor wat niet mag zoals honden, paarden, kampvuren en muziek." De pictogrammen vullen de tekens op het informatiebord van de provincie aan.Per drukke zomerdag blijft er een volle 20 kub-container aan afval op het strand liggen. Maar als het aan Harms ligt krijgt afval laten slingeren niet een apart pictogram. "Ik zit er nog wel aan te denken, maar kom op, iedereen weet toch dat je afval mee moet nemen en in de afvalbak kan gooien. Dat zou toch eigenlijk niet meer nodig hoeven zijn?"