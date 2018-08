Deel dit artikel:











Verdachte sticht brand op politiebureau Meppel Het politiebureau is korte tijd ontruimd geweest (foto: Persbureau Meter) De verdachte stak een matras in brand (foto: Persbureau Meter)

MEPPEL - Een verdachte heeft op het politiebureau in Meppel geprobeerd brand te stichten in zijn cel.

Volgens de politie stak hij een matras in brand. De man werd eerder vanmiddag opgepakt voor diefstal.



De verdachte was meerdere keren gefouilleerd, maar hij bleek volgens de politie een aansteker in een van zijn lichaamholtes te hebben verstopt. De man raakte niet gewond. Hij is naar het cellencomplex in Assen overgebracht.



Het politiebureau werd na de brandstichting ontruimd. Nadat het gebouw was geventileerd, mocht iedereen weer naar binnen. Een politieagent had last van de rook en is naar het ziekenhuis gebracht.