Leonie Schoonderwoert: Heel onwerkelijk dat ik naar de Wereldruiterspelen ga

PAARDRIJDEN - Het is de droom van iedere ruiter en amazone. Naar de Wereldruiterspelen, het grootse evenement dat iedere vier jaar georganiseerd wordt.

Leonie Schoonderwoert (33) uit Hoogeveen kan het nog maar amper geloven dat ze erheen mag. "Het is een heel apart gevoel", zegt ze. Schoonderwoert kwalificeerde zich voor de Wereldruiterspelen in Tryon, North Carolina, tijdens het NK in Ermelo.De amazone neemt met haar tienjarige volbloed arabier Prince, deel aan de tak endurance. Daarbij is het de bedoeling dat er binnen een vastgestelde tijd een bepaalde afstand verreden wordt."De wedstrijd is 160 kilometer en is opgedeeld in meerdere lussen", legt Schoonderwoert uit. "Na iedere lus wordt het paard gecontroleerd, even rusten en dan weer verder."Samen met vier andere Nederlandse combinaties gaat de Drentse in september naar de Verenigde Staten. "De fitste vier combinaties mogen van start. Het is nog spannend of wij daarbij horen."Het terrein in Tryon is erg heuvelachtig. Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op dat terrein, wordt er ieder weekend in de Ardennen getraind. "De verhalen over Tryon zijn erg heftig, dus ik vind het heel erg spannend", vertelt Schoonderwoert. "Maar ik probeer Prince zo goed mogelijk voor te bereiden en te luisteren naar wat de trainer zegt."De Wereldruiterspelen zijn van 11 tot en met 23 september. "Individueel denk ik niet dat wij kans maken", bekent de Hoogeveense. "Landen als de Verenigde Arabische Emiraten en Spanje zijn ook erg goed. De doelstelling is om te finishen."Om helemaal op en top voorbereid te zijn, heeft Schoonderwoert nog 10.000 euro nodig. "De bond betaalt alles voor mij, mijn paard en twee grooms", legt ze uit. "Maar om alles goed te kunnen doen, heb ik vijf grooms nodig."Schoonderwoert heeft daarom een vriendenclub opgericht voor haar en paard Prince. "Voor 250 euro wordt iemand vriend. Ik heb er 40 nodig en we hebben nu 25 vrienden. Ik ga hoe dan ook die kant op, hoor. Desnoods leen ik het geld", lacht ze.Naast Schoonderwoert gaat ook provinciegenoot Adelinde Cornelissen naar de Wereldruiterspelen. De amazone uit Beilen gaat als reserve mee voor de dressuurwedstrijden.In Tryon komt Nederland uit op acht verschillende disciplines. Bij dressure, springen en eventing staan niet alleen wereldtitels op het spel. De prestaties tellen ook mee als kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.