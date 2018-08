Deel dit artikel:











Op fietse: alles goed en wel op het Noordenveld Vandaag fietsen we met Het Drentse Landschap in Noordenveld (foto: Free Nature Images/Hans Dekker)

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag fietsen we een eindje om met het Drentse Landschap in Noordenveld.

Waar: Noordenveld

Vertrekpunt: Hervormde Kerk in Vries

Afstand: 53 kilometer

Route: klik hier



Zet tijdens deze fietstocht de begrippen 'mooi' en 'lelijk' uit je hoofd en laat je verrassen door de afwisselende uitzichten die je te zien krijgt: rommelige bedrijfsterreinen, bijdetijdse dorpskernen en megaboerderijen. Deze fietsroute laat je zien hoe de ingrepen van de mens het landschap van het Noordenveld vorm geven.



Zoek je meer wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur .