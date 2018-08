Soort van de maand: de voorplanting van de egel

De egel is de soort van de maand augustus. Samen met Heel Drenthe Zoemt, IVN Regio Noord en Staatsbosbeheer zetten we de egel in het zonnetje, met vandaag aandacht voor de voorplanting van de egel.

Egels paren van mei tot en met augustus. De draagtijd van een egel duurt ongeveer vijf weken. Tussen juni en oktober werpt het vrouwtje ongeveer twee tot tien jongen.Het paren zelf gaat met veel lawaai gepaard en duurt erg lang. Het kan uren duren voordat het vrouwtje haar stekels platlegt en het mannetje toelaat.De jongen zijn bij de geboorte blind en stekelloos. Na een uurtje krijgen ze witte stekels, die twee tot drie maanden blijven zitten. Daarna krijgen ze bruin-crèmekleurige stekels. Na ongeveer achttien maanden krijgen ze weer nieuwe stekels. De ogen en oren gaan na twee weken open.Als de jongen drie weken oud zijn, verlaten ze het nest en gaan ze ’s nachts met de moeder mee op zoek naar voedsel. Het mannetje houdt zich niet bezig met de opvoeding. Na zes weken zijn de egels zelfstandig en vertrekt de moeder. Het oude nest laat ze achter voor de jongen, die er overwinteren. Zelf bouwt ze een nieuw nest.Waarom weten wetenschappers niet, maar soms eet de moederegel de jongen op. Vermoedelijke redenen zijn volgens de wetenschappers stress of het beschermen van het jong omdat er onvoldoende voedsel of drinken is of omdat er iets mis is met het jong.Soms doet een moederegel dit ook als het nest wordt verstoord, maar als de jongen groter zijn, sleept ze hen aan hun nekvel mee naar een nieuw nest.Een egel maakt een nest van bladeren. Als je tuin een rustig hoekje heeft bijvoorbeeld onder verschillende struiken die door elkaar groeien, kan een egel dat plekje kiezen om een nest te bouwen.Als je vaker egels in je tuin hebt dan kun je, als je oplet en met geluk, zien hoe een egel het nest bouwt. Je ziet dan een grote egel met bladeren in haar bek door je tuin lopen. Dat is een echt hoogtepunt van wildlife spotten in je achtertuin.Als een egel jouw tuin minder geschikt vindt voor het krijgen van egelkinderen dan kun je helpen door een egelnestkast te bouwen en in de tuin te zetten. Het helpt dan wel als je alvast wat droge bladeren in de kast stopt.