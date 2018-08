Gemeente doet drugspand in 2e Exloërmond 'op slot'

2E EXLOERMOND - De gemeente Borger-Odoorn sluit een huis aan het Zuiderdiep in 2e Exloërmond voor drie maanden.

In het huis werd begin juni een hennepkwekerij gevonden met 1.300 planten. Een paar dagen later pakte de politie drie verdachten op.Het gebeurt vaker dat panden in onze provincie 'op slot' gaan na de vondst van een hennepkwekerij. De gemeenten Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden, woningcorporaties, Enexis en de politie hebben hierover afspraken gemaakt."Gezamenlijk zetten deze partners zich in om hennepteelt in Zuidoost-Drenthe te voorkomen en te bestrijden, en inwoners bewust te maken van bijvoorbeeld brand- en explosiegevaar. De sluiting van drugspanden moet drugscriminaliteit tegengaan en de veiligheid en leefbaarheid in de samenleving vergroten", aldus de gemeente Borger-Odoorn.