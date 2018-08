Deel dit artikel:











Nieuw RTV Drenthe-programma Onze Buurt trekt de wijken in In Onze Buurt volgen we onder meer de wijk Angelslo in Emmen (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Geen burgemeesters en voorlichters, maar de gewone man en vrouw staan centraal in het nieuwe TV Drenthe-programma Onze Buurt.

Vier verslaggevers zijn de afgelopen tijd de wijken Haveltermade in Meppel, Oranjebuurt in Hoogeveen, Angelslo in Emmen en Assen-Oost in Assen ingetrokken. De komende vier weken worden deze buurten en inwoners ervan gevolgd.



"Vaak zijn het dezelfde mensen die bij ons in het nieuws zijn, de hotemetoten", vertelt eindredacteur Frank Janssen. "Toen dachten we: moeten we niet eens gewoon de straat op gaan om te kijken wat daar leeft? Dat gaan we in dit nieuwe programma doen."



Vier hechte wijken

De wijken komen elke week weer terug. "We hebben gekozen voor hechte wijken waar veel op straat wordt geleefd", zegt Janssen. "De mensen vonden het hartstikke leuk dat we langskwamen. Bijvoorbeeld in de Oranjebuurt in Hoogeveen. Een van onze verslaggevers ging daar naar een buurthuis. Binnen een kwartier had hij zijn hele opname geregeld. De bewoners kennen elkaar en weten wie een goed verhaal heeft. Er zitten echt briljantjes tussen."



Onze Buurt is de komende vier weken iedere donderdag te zien om 17.13 uur op TV Drenthe. Daarna wordt het programma elk uur herhaald.