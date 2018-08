Soort van de maand: het gevarieerde menu van de egel

De egel is de soort van de maand augustus. Samen met Heel Drenthe Zoemt, IVN Regio Noord en Staatsbosbeheer zetten we de egel in het zonnetje, met vandaag aandacht voor de voorplanting van de egel.

Egels eten het liefst kevers, rupsen, oorwurmen en slakken, waaronder huisjesslakken. Die eten ze met huis en al op, soms wel veertig per nacht. Door hun sterke reukvermogen en goede gehoor weten ze hun voedsel goed op te sporen.Soms eten ze eieren, dan maken ze de schaal stuk en likken ze de inhoud op. Omdat het ze moeite kost, blijft naast de schaal vaak de dooier achter. In de herfst eten ze ook bessen.Egels leven 's nachts en slapen overdag in een nest van bladeren en mos dat je vaak onder struiken of takkenbossen vindt. Opmerkelijk is dat als een egel tijdens zijn nachtelijke tochten een sterkruikend aas of poep tegenkomt, hij hier opgewonden van wordt en zich hiermee insmeert. Waarom de egel dat doet, is niet duidelijk.Vanaf ongeveer november tot april of mei houdt de egel een winterslaap. Tijdens deze overwintering verliest hij zo'n 30 procent van zijn lichaamsgewicht. Zodra hij ontwaakt, maakt hij dat weer goed door flink wat slakken, kevers en rupsen te verorberen.Overdag wil een egel graag schuilen tegen de zon. Slakken en wormen, het voedsel voor een egel, schuilen ook tegen de zonnestralen.Wil je de egel helpen om een fijn plekje met eten te hebben. Zorg dan dat je overal planten hebt in je tuin. Als je nergens kale grond ziet maar overal planten is het fijn rondscharrelen voor een egel.