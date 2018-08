Deel dit artikel:











An de kuier: op zoek naar de heidekikker en jeneverbes in Zuiderkluft Vandaag wandelen we door de Zuiderkluft, waar de jeneverbes groeit (Free Nature Images/Willem van Kruijsbergen)

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag wandelen we met Marketing Drenthe door natuurgebied Terhorsterzand en de boswachterij Dwingeloo.

Waar: Midden-Drenthe

Vertrekpunt: Brink 8 in Assen

Afstand: 19 kilometer

Route: klik hier



Het Terhorsterzand is een stuifzandgebied dat deels beplant is door dennen waardoor de zandverstuiving gestopt is. Het is een heuvelachtig gebied met heide en jeneverbessen. Schapen en runderen begrazen de heide. Er leven verschillende planten en dieren waaronder de orchis, beenbreek en moeraswolfsklauw, de adder, heikikker, wielewaal en dodaars.



De boswachterij Dwingeloo is onderdeel van het Nationaal Park Drents Friese Wold. In het gebied liggen meerdere vennetjes en ook hier vind je heide en jeneverbessen.



Zoek je meer wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur . Het Terhorsterzand is een stuifzandgebied dat deels beplant is door dennen waardoor de zandverstuiving gestopt is. Het is een heuvelachtig gebied met heide en jeneverbessen. Schapen en runderen begrazen de heide. Er leven verschillende planten en dieren waaronder de orchis, beenbreek en moeraswolfsklauw, de adder, heikikker, wielewaal en dodaars.De boswachterij Dwingeloo is onderdeel van het Nationaal Park Drents Friese Wold. In het gebied liggen meerdere vennetjes en ook hier vind je heide en jeneverbessen.