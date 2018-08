Deel dit artikel:











Jongens uit Emmen helpen bij redding kindje uit Belgische vijver Twee jongens uit Emmen hielpen bij de reanimatie van het jongetje, nadat hij uit het water was gered (foto: RTV Drenthe)

HOUTHALEN/EMMEN - Een Nederlandse vrouw blijkt maandag samen met onder meer twee jongens uit Emmen een vierjarig Belgisch jongetje van de verdrinkingsdood te hebben gered. Dit gebeurde in een recreatiegebied in Belgisch Limburg.

De moeder van kleuter Rowan begon woensdag via Facebook een gelukte zoekactie naar de onbekende vrouw om haar persoonlijk te bedanken. Rowan ontwaakte woensdagavond uit een coma.



,,We zouden zo graag die dappere vrouw leren kennen die Rowan gered heeft'', schreef mama Steffi uit Hechtel-Eksel op Facebook. ,,Het is dankzij haar alertheid en snelle optreden dat we onze zoon nog hebben.''



De kleuter was in een onbewaakt moment de zwemvijver van recreatiegebied Hengelhoef in Houthalen-Helchteren ingelopen. Een vrouw die met haar twee hondjes langsliep, zag het jongetje drijven en haalde het kind uit het water. Twee Nederlandse jongeren uit Emmen en een personeelslid snelden ook toe en begonnen met de reanimatie. Het jongetje werd naar Leuven overgebracht.



Rowans ouders maakten donderdag bekend dat zij de Nederlandse vrouw hebben gevonden.