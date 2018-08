Zoek het uit! - Waar komt de naam Beilen vandaan?

BEILEN - Waarom heet het dorp Beilen eigenlijk Beilen? Die vraag kwam binnen voor onze rubriek Zoek het uit.

"Er is onderzoek gedaan door verschillende mensen en er zijn meerdere uitleggen", zegt ras-Beilenaar Lute van de Bult. Hij is van de Historische Vereniging in het dorp.Zo zou een groot stuk bos met bijlen zijn gekapt om er het dorp aan te leggen. Maar dat is 'een beetje onwaarschijnlijk', zegt Van de Bult. Een betere verklaring verwijst naar de plek van de kerk in Beilen."De kerk van Beilen is op een hoge zandrug gebouwd. En dat werd vroeger een bêle genoemd. Beilen zou dan zijn vernoemd naar zo'n hoge zandkop." Volgens Van de Bult is dat de meest waarschijnlijke verklaring.Toch gaat er nog een verhaal: Beilen zou een verbastering zijn van 'bij Linge'. "De oude Beilerstroom loopt hier vlakbij en die werd vroeger wel als Linge aangeduid. Bij Linge dus."Met een bijl heeft de naam Beilen dus weinig te maken, ook al zijn op de rotonde in Beilen wel symbolisch drie bijlen te zien.