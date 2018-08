Hof is milder voor natuurcrossers op Holtingerveld

LEEUWARDEN/UFFELTE – Drie mannen uit Smilde, Meppel en Diever hebben van het gerechtshof in Leeuwarden voorwaardelijke boetes gekregen voor crossen over het Holtingerveld. Omdat de drie volgens het hof deels vrijuit gaan, bleef het in hoger beroep bij waarschuwingen.

Het hof veroordeelde de mannen van 48, 41 en 49 jaar tot voorwaardelijke boetes van 250 euro met twee jaar proeftijd. De rechtbank in Leeuwarden legde ze vorig jaar oktober nog onvoorwaardelijke boetes van 750 euro op.Op 24 januari 2016 hield een boswachter van Natuurmonumenten de drie aan toen ze met hun off-the-road-motoren crossten over het Holtingerveld bij Uffelte. Dat is verboden in het beschermde Natura 2000-gebied en daarmee verstoorden de mannen de natuur, vond het Openbaar Ministerie. Ook hadden hun motoren geen spiegels en richtingaanwijzers. Daarom mochten ze er volgens het OM niet mee op de openbare weg. De rechtbank was het daarmee eens.De mannen gingen zelf in beroep. Zo noemden ze zichzelf natuurliefhebbers en vonden dat ze niks verkeerd hadden gedaan. “Ik ben twintig jaar lid geweest van Natuurmonumenten, maar door deze zaak heb ik het lidmaatschap opgezegd”, aldus de man uit Diever destijds.Het hof vindt dat niet bewezen kan worden dat het trio daadwerkelijk de natuur heeft verstoord. Het verbod om in het gebied te mogen rijden had de gemeente Westerveld volgens het hof bovendien moeten aangeven met verbodsborden op basis van de Wegenverkeerswet. Dat is in het Holtingerveld niet het geval. De gemeente heeft het verbod voor motorverkeer vastgelegd in de APV. Omdat de Wegenverkeerswet hogere wetgeving is, is wat er in de APV staat niet geldig, aldus het hof. Daarom gaan de drie vrijuit.Het enige waarvoor de crossers zijn bestraft is het ontbreken van spiegels en richtingaanwijzers op hun motoren. Volgens het hof voldoen de crossmotoren daarmee niet aan de eisen om ermee op de openbare weg te rijden. Behalve in het natuurgebied reed het trio ook op de openbare weg. Daar werden de mannen ook aangehouden.