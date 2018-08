Kijk de eerste aflevering van FC Emmen Rood Wit TV

VOETBAL - Rood Wit TV is de naam van het nieuwe sportprogramma op TV Drenthe dat volledig in het teken staat van de eerste Drentse eredivisieclub: FC Emmen.

de eerste aflevering van Rood Wit TV

Elke donderdagavond wordt u bijgepraat over alle ins en outs van de Drentse club die in mei geschiedenis schreef door te promoveren naar het allerhoogste niveau.Natuurlijk staat het eerste elftal centraal, maar is er ook volop aandacht voor de jeugdopleiding, de supporters, de vrijwilligers en eSporter Luuk Jans die Emmen gaat vertegenwoordigen in de zogeheten eDivisie, een competitie waarin gamers van de achttien eredivisieclubs het voetbalspel FIFA tegen elkaar spelen. Met trainer Dick Lukkien blikken we in de rubriek 'koffiedick kijken' vooruit op de eerstvolgende tegenstander en we hebben elke week een leuke attentie voor de 'speler van de week'.Vanavond is de eerste aflevering en daarin blikken we kort terug op de voorbereiding, we praten met Nicklas Pedersen (de nieuwe spits van FC Emmen) en met Dick Lukkien bespreken we de eerste tegenstander (ADO Den Haag). Ook gaat de oefenmeester dieper in op zijn keuze voor Kjell Scherpen als eerste doelman en met name de verwijzing naar de reservebank van Dennis Telgenkamp, die vorig jaar nog captain was onder Lukkien.