Deel dit artikel:











Laura Dijkema geniet in Hoogeveen Laura Dijkema komt in Hoogeveen veel oude bekenden tegen op de tribunes (foto: Robbert Oostin/RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - Normaal speelt ze competitie in Italië voor Il Bisonte Firenze, maar deze week is Laura Dijkema dicht bij huis. Met het Nederlands team speelt de Beilense drie wedstrijden in Hoogeveen.

De eerste twee duels tegen Turkije (3-1) en Italië (3-0) in de Rabobank Super Series in Hoogeveen werden gewonnen. Voor Dijkema betekent het een thuiswedstrijd.



"Het is twintig minuten van huis. Er zitten hier veel oude bekenden op de tribune, dat maakt het erg leuk om hier te spelen."



Turkije en Italië zijn toplanden in het volleybal. Toch hecht Dijkema niet al te veel waarde aan de overwinningen. "Dit is echt een oefentoernooi richting het WK dat eind september begint. Niet iedereen speelt in zijn sterkste opstelling. Maar ons zijn het wel momenten om goed naar onszelf te kijken."



Vanavond speelt Nederland in Hoogeveen nog tegen Rusland. Komend weekend zijn de finales in Eindhoven