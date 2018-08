Deel dit artikel:











Oranje volleybalsters winnen in Hoogeveen ook van Rusland Voor Laura Dijkema was er geen basisplaats tegen de Russinnen (archieffoto: Robbert Oosting/RTV Drenthe )

VOLLEYBAL - Hoogeveen is goed geweest voor de Nederlandse volleybalsters. Vanavond wonnen de Oranje vrouwen in Het Activum ook hun derde wedstrijd in de Rabobank Super Series tegen Rusland.

Nederland was met 3-2 te sterk. Daardoor spelen de dames zaterdag in Eindhoven de halve finale tegen Turkije.



Oranje begon de wedstrijd zonder spelverdeelster Laura Dijkema uit Beilen. Het team kende een moeilijke eerste set: 16-25. Daarna pakten de dames door en liepen uit naar een 2-1 voorsprong.



In de vierde set leek Oranje op weg naar de winst. Een 2-7 achterstand werd omgebogen in een 9-8 voorsprong. Maar de Russinnen herpakten zich en haalden toch de set binnen. De vijfde set moest de beslissing brengen. Met 15-12 voor Nederland was het publiek de grote winnaar.