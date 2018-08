FC Emmen-aanwinst Nicklas Pedersen: Ik kan zondag spelen

VOETBAL - Hij had meer opties, maar het beste gevoel kreeg Nicklas Pedersen bij FC Emmen. De 30-jarige aanvaller, die vanochtend zijn handtekening zette onder een contract voor één seizoen met een optie voor nog een jaar, staat te popelen om zijn kunsten te vertonen voor de kersverse eredivisieclub.

Als het aan de Deen zelf ligt is dat komende zondag al het geval. "Ik ben fitter dan ooit. Ik heb de complete voorbereiding bij KV Mechelen meegedraaid zonder blessures en de voorbereiding was al tien weken onderweg. Als het aan mij ligt begin ik zondag, maar dat is aan de trainer natuurlijk."FC Emmen-trainer Dick Lukkien polste in de voorbereiding Sam Lammers (die voor Heerenveen koos) en hoopte lange tijd op Henk Veerman (die naar Sankt Pauli verkast), toch ziet hij Nicklas Pedersen niet als derde keus. "Daar doe je hem echt tekort mee. Het is een begenadigde voetballer. Ik heb bij FC Groningen al een periode met hem mogen werken en toen behoorde hij in techniek bij de besten. Dat kwam er in die periode niet altijd uit, maar het zit er zeker in. Bovendien leest hij het spel goed en kan hij anderen beter laten functioneren. Kortom ik ben blij dat hij is gekomen."Lukkien is ervan overtuigd dat Pedersen zondag al een rol kan spelen in de openingswedstrijd tegen ADO Den Haag. "Of hij vanaf het begin kan spelen? Ja, daar twijfel ik niet over. In principe gaat hij mee, maar ik ga nog niets loslaten over de opstelling. Dat kan ook nog niet omdat er nog vraagtekens staat achter Anco Jansen en Alexander Bannink. Bovendien wil ik ook eerst van gedachten wisselen met Nicklas."Ondanks dat Pedersen goede tijden kende bij KV Mechelen, was hij klaar bij de viervoudig landskampioen van België. "Het was na de degradatie van KV Mechelen geen optie om daar te blijven. Bij FC Emmen speel ik weer op het hoogste niveau, ik ken de trainer en wat andere mensen in de staf en spelersgroep en bovendien denk ik dat de manier van voetballen bij me past. Ik heb beelden gezien van de oefenwedstrijd tegen FC Groningen en dat kon me wel bekoren", aldus de aanvaller die met zijn vrouw en kind binnen afzienbare tijd woonruimte hoopt te vinden in Emmen.Pedersen ziet zijn komst naar Emmen als een comeback. "Op de Nederlandse velden ja. Niet in mijn hoofd. Ik heb altijd op het hoogste niveau gespeeld. Ik heb ook niet het idee dat ik nog iets te bewijzen heb of een soort van rekening wil vereffenen omdat mijn periode bij FC Groningen (waar Pedersen van 2009 tot 2012 speelde) niet werd wat men ervan verwachtte. Ik denk helemaal niet meer aan mijn periode bij Groningen. Ik heb ook nooit meer een wedstrijd van de club gezien. Trouwens ik heb ook een goede fase gekend bij die club, in het seizoen 2010/2011. Toen speelde ik goed en kwam ik ook in het Deense nationale elftal.""Ik wil, zo vervolgt Pedersen, met FC Emmen overleven in de eredivisie. Dat is het belangrijkste doel. Persoonlijk hoop ik zoveel mogelijk te spelen en in de productie mijn steentje bij te dragen."