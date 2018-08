Alexander Bannink twijfelgeval voor duel tegen ADO Den Haag

VOETBAL - Het is nog niet zeker of Alexander Bannink zondag fit genoeg is voor de eerste competitiewedstrijd van FC Emmen tegen ADO Den Haag. De middenvelder kampt met rugklachten.

De aanvallende middenvelder, die gezien de oefencampagne in principe kan rekenen op een basisplaats in de residentiestad, kwam gisteren niet op het trainingsveld. "Uit voorzorg", aldus Bannink. "Ik hoop dat ik daardoor de komende dagen wel weer voluit kan in aanloop naar zondag."Ook Anco Jansen meed het kunstgras donderdag. De captain heeft wat irritatie in zijn knie, maar de algehele verwachting is dat de routinier wel kan starten in de seizoensopening.Kersverse aanwinst Nicklas Pedersen trainde gisteren volop mee en maakte een fitte indruk. "Ik ben fit en kan zondag gewoon mee", aldus de 30-jarige Deen die overkwam van KV Mechelen. Trainer Dick Lukkien neemt de nieuwe nummer 9 van de Drentse club zondag in principe mee. De oud-spits moet nog wel vrijgegeven worden door de Belgische voetbalbond. Lukkien wilde gisteren na de training niet ingaan op de opstelling en ook niet op de mogelijke rol die Pedersen kan spelen. "Nee daarvoor wil ik eerst met hem zelf om tafel."