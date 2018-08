Deel dit artikel:











Mosonderzoek op hunebedden wijst uit: Drentse lucht steeds viezer Hunebed bij Loon met korstmossen (foto: RTV Drenthe/Nico Swart)

BORGER - Drenthe een provincie met schone lucht? Steeds minder dan vroeger, zo blijkt uit recent onderzoek.

Geen onderzoek van de lucht zelf, maar van korstmossen op hunebedden. Korstmossen zijn kleine plantjes, bestaande uit schimmel en alg, die met name groeien op steen en hout, zegt Laurens Sparrius.



Sparrius is coördinator van de werkgroep voor mossen en korstmossen, de BLWG, die korstmossen op hunebedden onderzoeken. Aan de staat van het plantje valt veel te zeggen over het milieu.



155 soorten korstmos

"We doen al sinds de jaren '90 onderzoek. En ook nu weer zijn we de Hunebed Highway afgereden en hebben we alle hunebedden bezocht", zegt Sparrius. Er zijn 155 korstmossoorten gevonden: dat is een toename van het aantal.



Stikstof

"De andere kant is dat een deel van de soorten die op hunebedden voorkomen minder vitaal zijn geworden. De oorzaak daarvan is stikstof uit de landbouw. Daardoor neemt de luchtvervuiling overal in Nederland toe, vooral in natuurgebieden. Vroeger was het vooral op plekken met intensieve veeteelt, maar nu is het uitgesmeerd over het hele land. Daar is Drenthe de dupe van."



Uit onderzoek van het RIVM in het Drentsche Aa-gebied blijkt volgens Sparrius dat de hoeveelheid stikstof in de lucht daar de afgelopen tien jaar met dertig procent is toegenomen. "Dat is het gebied waar de meeste hunebedden in en omheen staan."



Biologisch

Drenthe moet maatregelen nemen om luchtvervuiling tegen te gaan, vindt Sparrius. "Nog steeds is Drenthe een van de schoonste provincies van het land. Houd dat zo en zorg dat je daar als provincie trots op bent."



Overstappen op biologische landbouw zou volgens Sparrius de oplossing zijn om verdere luchtvervuiling tegen te gaan.