Stelling: FC Emmen wordt de verrassing van de eredivisie

EMMEN - FC Emmen begint zondag aan een zwaar seizoen in de eredivisie. Althans, als we de commentatoren van de NOS mogen geloven.

Drie van de zeven commentatoren verwachten dat FC Emmen rechtstreeks degradeert. Arno Vermeulen en Frank Wielaard hebben juist hogere verwachtingen van de Emmenaren. "Die blijven er wel in", aldus Vermeulen.Wat denk jij? Strijdt FC Emmen het hele jaar tegen degradatie? Of worden de Emmenaren de verrassing van de eredivisie?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat je reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren vroegen we of kinderen lekker moeten kunnen klimmen op de hunebedden. De meningen daarover waren redelijk verdeeld. Ruim 55 procent was het eens met de stelling. In totaal brachten 4.059 mensen hun stem uit.