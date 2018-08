FC Emmen staat statistisch gezien voor een lastige opgave bij debuut

VOETBAL - Na bijna 33 jaar, oftewel 396 maanden, 1.721 weken en 12.048 dagen na de eerste wedstrijd in het betaalde voetbal, maakt FC Emmen komende zondag voor het eerst zijn opwachting in de eredivisie.

Opta

​Stelling: FC Emmen wordt de verrassing van de eredivisie

Opvallend genoeg speelt Emmen dit weekend, net als bij de eerste wedstrijd in het betaalde voetbal, tegen ADO Den Haag (toen FC Den Haag). Die allereerste wedstrijd van Emmen ging in eigen huis met 1-0 verloren.Met FC Emmen kent de eredivisie voor het eerst sinds het seizoen 2000/2001 weer een debutant. Destijds was het RBC Roosendaal dat zijn entree maakte op het hoogste niveau.Historisch gezien staat FC Emmen voor een lastige opgave bij deze debuutwedstrijd tegen ADO, heeft statistiekenbureau Opta uitgezocht. In 1969 was SVV namelijk de laatste ploeg die zijn eerste wedstrijd op het hoogste niveau wist te winnen, met 4-2 van DOS. De zeventien debutanten daarna hadden allen minder succes.Het verging de laatste eredivisiedebutanten sowieso wisselend. RBC Roosendaal evenaarde in 2001 het negatieve eredivisierecord door slechts veertien punten te behalen (om dit in 2006 zelf te overtreffen met slechts 9 punten), maar Cambuur was er enkele jaren eerder wel in geslaagd om lijfsbehoud veilig te stellen. Slechts één van de laatste zeven debutanten wist het direct meer dan twee seizoenen vol te houden (RKC Waalwijk).Als we de statistieken breder trekken, spreken ze dit eredivisieseizoen in het voordeel van FC Emmen. De afgelopen 25 jaar promoveerde 46 keer een club uit de eerste divisie naar het hoogste niveau. Daarvan wisten dertig teams zich te handhaven in het eerste seizoen eredivisie. Vier daarvan deden dat via de nacompetitie.Vier teams wisten na de promotie in het linkerrijtje te eindigen. RKC Waalwijk en Sparta maakten na hun promotie zelfs kans op Europees voetbal.Degradatie: 16 (12 rechtstreeks en 4 via nacompetitie)Handhaving: 30 (4 via nacompetitie)Linkerrijtje: 4