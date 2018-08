Deel dit artikel:











Dronken joyrider gaat er met trekker buurvrouw vandoor De man kreeg een voorwaardelijke werkstraf (foto: archief RTV Drenthe)

STUIFZAND - Een 48-jarige man uit Stuifzand is vanochtend veroordeeld, omdat hij in een dronken bui de trekker van zijn buurvrouw stal.

De rechter veroordeelde hem vanochtend als waarschuwing tot veertig uur voorwaardelijke werkstraf.



Trekker zien rijden

De bestolen vrouw ontdekte de diefstal in juni 2015 pas na een paar dagen. Ze deed navraag bij buren en die vertelden dat ze de trekker met aanhanger een paar dagen eerder voorbij hadden zien rijden.



'Geintje'

Toen de vrouw verhaal wilde halen bij de buurman, vluchtte hij met zijn kinderen naar de bovenverdieping. Daarop haalde de vrouw de politie erbij. Tegen de agenten zei de man dat de diefstal een geintje was. Samen met een kameraad had hij na een paar biertjes besloten de trekker mee te nemen. Ze hadden geen sleutel, maar startten hem met een schroevendraaier.



Na een paar rondjes parkeerden de twee de trekker op het erf van de man. Naar eigen zeggen wilde hij hem later terugbrengen, maar kreeg hij hem toen zonder sleutel niet meer aan de praat.



Naar het hof

De joyrider kreeg na het incident van justitie een boete van 200 euro, maar dat vond de buurvrouw niet genoeg. Ze stapte naar het gerechtshof om strafvervolging af te dwingen. Het hof bepaalde dat het Openbaar Ministerie de trekkerdief alsnog moest vervolgen.