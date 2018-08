Deel dit artikel:











A28 bij De Wijk weer open na ongeluk [update] Agenten vegen de snelweg schoon (foto: Van Oost Media)

DE WIJK - Bij De Wijk is een deel van de A28 richting knooppunt Lankhorst een tijdje afgesloten geweest vanwege een ongeluk.

Nadat eerder vanochtend twee auto's op elkaar botsten, lag er rommel op de weg. Meerdere politieagenten gingen met de bezem aan de slag om de snelweg weer schoon te krijgen. Het verkeer werd via de vluchtstrook geleid.



Inmiddels is de weg weer vrij. De file, die er stond, lost langzaam op. Bij de aanrijding raakte niemand gewond. De oorzaak is nog onbekend.