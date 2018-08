Deel dit artikel:











Beheerder dorpshuis M/V

Ivm vertrek van een van de medewerkers zoeken we een beheerder voor het dorpshuis.

Taken: Zorgdragen voor het juiste gebruik en onderhoud van het gebouw, de omgeving, de inventaris en de apparatuur. Daarnaast zorg voor het optimale beheer en exploitatie van de kantine, de bar en de overige ruimten en ben je verantwoordelijk voor de inkoop van materialen.



Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast dienstverband voor 19 uur per week.



Toelichting dienstverband: Ingangsdatum zsm. Werkdagen en -tijden in overleg. Overdag maar ook 's avonds en af en toe in het weekend.



De werklocatie is EMMEN.



Eisen: MBO niveau. In bezit van diploma HACCP en sociale hygiëne (of bereid zijn deze te behalen). Bvk ervaring en kennis van kassasystemen. Commerciele instelling ivm de exploitatieverantwoordelijkheid. Leidinggevende capaciteiten, goede sociale vaardigheden. Onderhouden van in- en externe contacten.



Rijbewijs: B (wens)



Geïnteresseerd? Stuur een mail met cv en motivatie naar WerkgeversServicepunt-Drenthe@uwv.nl



Vacaturenummer: 3459018