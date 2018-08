Hennepkweken voor huidproblemen leidt tot werk- en celstraf

Deel dit artikel:











Hennep zou helpen tegen huidproblemen (foto: Pixabay)

NORG - Het ging hem niet om de winst, maar om bestrijding van zijn hardnekkige huidproblemen. Zo legde een 38-jarige man uit Norg uit waarom hij hennep kweekte.

De rechter veroordeelde hem vanochtend tot 180 uur werkstraf en twee maanden voorwaardelijke celstraf. Die straf kreeg hij ook voor het bezit van een gaspistool en hagelgeweer.



Henneplucht

De man werd betrapt toen de politie een verlaten auto langs de kant van de weg vond na een tip. Op basis van het kenteken kwamen agenten bij de woning van de man op camping Oosterduinen in Norg uit.



Ze roken een henneplucht en zagen dat de ramen waren afgeplakt met zwart plastic. In het huis en de schuur vonden ze 63 hennepplanten. In de slaapkamer hing een dubbelloops jachtgeweer aan de muur. Ook vonden agenten een gaspistool in het nachtkastje.



Gek van de jeuk

In de rechtszaal legde de man uit dat hij huidproblemen heeft en gek werd van de jeuk. Omdat voorgeschreven zalfjes niet hielpen, maakte hij naar eigen zeggen zelf een medicijn op basis van hennep. Iemand anders had dat al eens voor hem gemaakt en dat werkte volgens hem goed. Nu diegene was overleden had hij zelf voor 1.000 euro een kwekerij aangelegd.



De officier van justitie had moeite met zijn verhaal. "Waarom kocht u die wiet niet bij een coffeeshop? Dan was u goedkoper uit geweest", reageerde ze.



De wapens had de man voor de sier, verklaarde hij. De officier vermoedde dat hij mogelijk bang was voor een ripdeal. "Hij wilde zich daartegen beschermen."