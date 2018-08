Deel dit artikel:











Telefonische hulpdienst Sensoor krijgt locatie in Drenthe Sensoor krijgt veel telefoontjes van eenzame mensen (foto: RTV Drenthe/Hjalmar Guit)

ASSEN - Telefonische hulpdienst Sensoor wil een locatie in Drenthe openen. Dat zegt directeur Jaap Jacobs.

"Sensoor bestaat al zo'n zestig jaar. Op zich is het vreemd dat we in Drenthe helemaal geen locatie hebben", zegt Jacobs. "We hebben 21 locaties in Nederland, maar Drenthe is een witte vlek."



Volgend jaar open

Jacobs zegt dat Sensoor in gesprek is over een geschikte plek in Drenthe. Hij hoopt dat de Drentse locatie volgend jaar de deuren kan openen.



Op zoek naar vrijwilligers

De organisatie werkt met vrijwilligers. Drentse medewerkers werken nu vanuit Zwolle of Groningen. Landelijk heeft Sensoor 1.200 medewerkers, maar de organisatie is op zoek naar nog zo'n 800 extra vrijwilligers



Eenzaamheid

Vooral in de zomer kent het aantal telefoontjes een piek, zegt Jacobs. In de zomermaanden komen er duizenden telefoontjes binnen van eenzame mensen, die op zoek zijn naar een luisterend oor.



Behalve bellen, is chatten en mailen met Sensoor ook mogelijk.