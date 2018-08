Deel dit artikel:











Wielrenner raakt ernstig gewond bij botsing in Balloo De traumahelikopter kwam ook ter plaatse (foto: Persbureau Meter)

BALLOO - Een wielrenner is vanmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeluk in Balloo.

Op een fietspad aan de Rammeringeweg kwam de man, die in een groepje fietste, in botsing met een fietsende vrouw.



Naast het fietspad

De vrouw kwam de wielrenners tegemoet en kwam plotseling met haar voorwiel in het zand naast het fietspad terecht. Vervolgens botste ze op de tegemoetkomende wielrenners.



Traumaheli

Behalve een ambulance kwam ook de traumahelikopter ter plaatse. Het slachtoffer is in de ambulance, onder begeleiding van een trauma-arts, naar een ziekenhuis gebracht.



Wat voor verwondingen hij heeft, is niet bekend.