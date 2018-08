Toer de Loes met Jeffrey Kuipers: 'Van meer succes was ik een strontventje geworden'

HOOGEVEEN - Jeffrey Kuipers uit Hoogeveen zit deze week bij Loes in de Kever. De zanger is geboren en getogen in Schoonoord, maar woont al jaren in Hoogeveen. "Ik ging daarheen, werd verliefd en ben er nooit meer weggegaan."

Op jonge leeftijd doet Jeffrey al mee aan talentenshows. Op z'n zeventiende krijgt hij zelfs een platencontract. "Dat was wel heftig", vertelt hij. "Ik wist niet wat mij overkwam, mijn ouders ook niet. Ik kon in Hilversum mezelf zijn, maar thuis moest ik voldoen aan het gezinsleven. Dat begrijp ik nu wel, maar toen niet. Het waren echt twee verschillende werelden."Uiteindelijk blijken die werelden moeilijk te combineren en gaat hij naar de kappersschool in Hoogeveen. Een goede keuze. "Ik ging daarheen, zag een jongen staan en dacht: dat is hem. Daar trouw ik mee. Nou, dat is ook gebeurd. We zijn al dertien jaar getrouwd."In de liefde gaat het hem die tijd dus voor de wind, maar ook op muzikaal vlak zijn er twijfels. "Achteraf is het goed geweest dat het succes niet heeft doorgezet, want dan was ik een strontventje geworden. Maar het was wel moeilijk om een stap terug te doen, ik was een stuk van mijzelf kwijt."Toch hoopt hij nog altijd op een échte doorbraak als 'smartsoul-zanger', een combinatie van smartlappen en soul. "Het gaat steeds met ups en downs, maar ik wil gewoon met een band goeie muziek maken. Maar dan denk ik ook direct: wie zit daar op te wachten?" Is dat dan onzekerheid? "Ja, dat is ook wel een kant van mij."Onderweg met Loes komt de picknickmand ook tevoorschijn. "Eten is voor mij wel een belangrijk moment op de dag. Je komt samen thuis en wisselt je verhalen met elkaar uit", zegt hij. "Ik houd van veel en goed eten." Lachend vervolgt hij: "Ja-haa, ik ben veel te dik. Er moet wel wat gebeuren."Benieuwd wat Jeffrey nog meer te vertellen heeft aan Loes? Kijk dan vanaf 17.10 uur naar TV Drenthe. Toer de Loes wordt de hele avond herhaald. Kijk voor meer informatie op de website toerdeloes.nl