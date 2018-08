Drentse drummer drumt met 2.000 collega's record in Scheveningen

MEPPEL - Het belooft een spektakel te worden: 2.000 drummers die tegelijkertijd drummen op het strand van Scheveningen. Het is een recordpoging van Golden Earring-drummer Cesar Zuiderwijk. Met een beetje hulp van Joran Dijkstra uit Hoogeveen.

In zijn eigen drumschool in Meppel drumt hij alvast de deuntjes die 9 september op het strand massaal te horen zullen zijn.Het idee komt van Golden Earring-drummer Cesar Zuiderwijk, die al eens eerder een recordpoging ondernam. In 1992 drumde hij met 1.000 drummers aan de Maas. Nu dus 1.000 erbij, ter ere van het 200-jarig bestaan van Scheveningen als badplaats. "2.000 drummers aan zee. Dat wordt nog een heel geregel", vertelt Dijkstra. Hij raakte betrokken bij het immense project door een drumvriend die veel samenwerkt met Zuiderwijk."Gewoon het massale geluid wat er straks geproduceerd wordt. Dat is niet meer 'te gek', maar ik denk dat dat gewoon indrukwekkend is", legt Dijkstra enthousiast uit. "We gaan onder andere een stukje Radar Love spelen." Daarnaast is er nog een bijzonder project voor de 2.000 drummers. "We gaan met drums en heel veel dynamiek de golven nabootsen", zegt Dijkstra."We zitten al bijna op de 2.000 deelnemers. Je kunt je nog inschrijven via www.2000drummersaanzee.nl . Als je nog mee wilt doen, en je bent drummer, doe het snel, want we zitten echt bijna op de 2.000.""Ik kijk er absoluut naar uit. Het wordt fantastisch!", besluit de drummer.