Emmer kogelbriefschrijver jaagt CAK stuipen op lijf Een 54-jarige man vertelde in de rechtbank uit waarom hij CAK-medewerkers plastic kogels stuurde (foto: RTV Dretnhe/Wolter Klok)

EMMEN - "Of ik het weer zal doen? Ha, ik heb gisteren weer een brief gestuurd." Een 54-jarige man uit Emmen toonde zich vandaag hardleers bij de rechtbank in Assen. Hij gaf medewerkers van overheidsinstantie Centraal Administratie Kantoor (CAK) in januari de schrik van hun leven.

Hij stuurde ze een brief met een plastic kogel. Het schrijven zat weer in een envelop met een tekening van een poppetje dat aan een galg hing. De rechter legde de man daarom twee maanden voorwaardelijke cel op.



Verkapt protest

De Emmenaar legde zijn actie uit als een verkapt protest. De onverzekerde man kreeg tegen zijn zin in een zorgverzekering opgedrongen, vertelde hij. "Ze dringen je een slecht product op. Ik wil er niets mee te maken hebben en ze moeten me ook geen post meer sturen", viel hij uit. De rechter maakte hem duidelijk dat een zorgverzekering nou eenmaal een verplichting is, maar daar wou de man niet aan. Bovendien joeg hij de medewerkers van het CAK de stuipen op het lijf met zijn acties.



'Stuur geen brieven meer'

Er was maar een manier om zijn boosheid weg te nemen: "Stuur mij geen brieven meer. Laat mij maar mooi links liggen." Die instelling liet de rechter weinig keus. ‘Ik probeer met u in gesprek te komen, maar het is alsof ik tegen een muur praat. Frustraties mag u hebben, maar u mag ze

niet uiten door anderen te intimideren."



Als de man de komende drie jaar weer dreigbrieven stuurt, moet hij twee maanden de cel in.