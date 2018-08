De leukste weetjes over bloemencorso Eelde

EELDE - Nog een paar weken en dan is het weer zover: het bloemencorso in Eelde. Maar wat maakt het bloemencorso uniek? Waarom gebruikt men altijd de dahlia? En wat heeft de heer A.S. Planting ermee te maken? De antwoorden op deze vragen en meer lees je hier.

Het is een begrip in Drenthe: het bloemencorso in Eelde. De optocht met versierde wagens trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers. Maar het begon, zoals zoveel dingen, heel klein.Voordat het corso bestond, had Eelde een Floraliacommissie. Na een uitje aan het bloemencorso in Aalsmeer besloot deze commissie: dit willen wij in Eelde ook!Hoofd van de tuinbouwschool A.S. Planting nam het voortouw en organiseerde met onder andere de heer H.J. de Roos het eerste corso in Eelde in 1957.Bloemencorso's gebruiken voor de versiering van hun wagens vooral de dahlia. Hier is een reden voor: dahlia's zijn goedkoop en sterk. Vandaar dat ze ook wel 'the poor man's rose' werden genoemd, oftewel de roos van de armen.Vroeger groeiden dahlia's vooral op boerenerven. Voor het corso werden dan alle erven afgestruind voor de bloemen. Tegenwoordig heeft elke wijk zijn eigen dahliaveld waar vrijwilligers werken.Deze vrijwilligers krijgen sinds dit jaar hulp van een poot- en schoffelmachine die speciaal voor de dahlia's is ontwikkeld. "Dat hebben we een beetje van het corso van Lichtenvoorde afgekeken", zegt voorzitter van de bloemencommissie Niek Hooijman.Het is ieder jaar een enorme klus om genoeg dahlia's te verzamelen. Voor één praalwagen kunnen wel 40.000 dahlia's nodig zijn. En die moeten ook nog de goede kleur hebben.Dit zorgt voor een levendige handel in de bloemen. Corso's hebben elkaar nodig en Eelde handelt daarom met bijvoorbeeld Roden en Elim. De bloemen die nu bloeien in Eelde zijn bestemd voor het corso in Sint Jansklooster.De bloemen voor bloemencorso Eelde zitten nog in de knop. Er wordt gevreesd voor een tekort dit jaar , door de droogte van de afgelopen tijd.Die heeft de mooiste! Tenminste, dat vinden de inwoners. Want Eelde is de enige die de traditionele dahlia's combineert met andere bloemschikkunst.Ze gebruiken bijvoorbeeld rozen en zonnebloemen, maar ook bessen, boomschors en nieuw dit jaar: pompoenen.Het bloemencorso van Eelde is dit jaar op 1 en 2 september.