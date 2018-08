Nog geen duidelijkheid over ontsnapt gas in Qbuzz-bus

ASSEN - Er is nog steeds geen duidelijkheid over het gas dat woensdag ontsnapte in een dubbeldekkerbus van Qbuzz. Dat meldt Michel van der Mark, woordvoerder van het busbedrijf.

De bus van lijn 300 rijdt tussen Emmen en Groningen. Passagiers roken een vreemde gaslucht waarop de chauffeur de bus aan de kant zette. Drie buspassagiers raakten onwel door het onbekende gas.De brandweer deed metingen, maar vond geen gas. Qbuzz laat zelf onderzoek doen, maar heeft ook nog geen duidelijkheid. "Het onderzoek loopt nog, het is een tijdrovende klus", licht Van der Mark toe. "We vermoeden dat het gas uit het airco-systeem is gekomen. Dat is een ingewikkeld component. Het kost veel tijd om uit elkaar te halen. We hadden gehoopt nu al duidelijkheid te hebben, maar dat wordt waarschijnlijk volgende week."De schrik zat er goed in bij Qbuzz. "We hebben besloten alle dubbeldekkers van lijn 300 in de remise te houden. Het gaat om vijf bussen." Dat levert volgens hem geen problemen op. "Nee, het is zomervakantie, dus het is gelukkig minder druk. Na de vakantie wordt het spannend, maar het komt vast goed."De inspectie van de bussen wordt door een externe partij gedaan.