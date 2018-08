Spelersbus FC Emmen moet ruim 3.088 kilometer afleggen in de eredivisie

VOETBAL - FC Emmen ziet komend eredivisieseizoen op FC Groningen en Fortuna Sittard na het meeste van Nederland.

FC Emmen reist volgens de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen in totaal 3.088,9 kilometer heen en weer naar zeventien uitwedstrijden. De FC Groningen-spelers 'bussen' het meest: 3.329,2 kilometer, terwijl de spelers van Fortuna Sittard 3.127 kilometer moet reizen voor zeventien uitwedstrijden. De bus van FC Utrecht legt met 1.706,4 kilometer de minste kilometers af.De verste reis voor FC Emmen is naar Sittard: volgens Google Maps legt de spelersbus van de Oude Meerdijk naar het Fortuna Sittard Stadion tenminste 289 kilometer af. Dat is inclusief de terugreis in totaal 578 kilometer.De spelersbus van FC Emmen legt het minst aantal kilometers af naar Groningen en terug. De spelersbus legt dan in totaal 132 kilometer af. Daarna volgen uitwedstrijden naar Heracles Almelo (140 kilometer), PEC Zwolle (150,8 kilometer) en sc Heerenveen (191,4 kilometer).