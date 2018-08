Deel dit artikel:











Rechter tikt beheerder Staphorster nieuwssite op de vingers Rechter tikt beheerder Staphorster nieuwssite op de vingers (foto: Pixabay.com)

STAPHORST/HOOGEVEEN - Een 51-jarige man uit Staphorst kreeg vandaag van de rechtbank een voorwaardelijke werkstraf van 20 uur opgelegd. Hij plaatste op de door hem gerunde nieuwssite een link naar een artikel waarin twee mannen, een vader en een zoon, uit Hoogeveen werden beschuldigd van diefstallen.

Het artikel waarschuwde voor twee mannen die bij mensen aan de deur kwamen om oude accu's op te kopen. Het duo zou dan ’s nachts terugkeren om andere spullen te stelen. In de tekst werd ook de naam van een van de personen uit Hoogeveen genoemd.



Niet het verhaal, wel de link

Volgens de man uit Staphorst kreeg hij het verhaal met foto’s over de twee mannen aangeleverd via derden met het verzoek deze te plaatsen. De informatie stond volgens hem al op andere digitale media en Facebook. "Uiteindelijk hebben we niet het verhaal, maar een link naar het artikel op onze site geplaatst."



Rectificatie

Kort daarop wordt de man uit Staphorst gebeld door een van de mannen uit Hoogeveen. "Ik heb hem uitgelegd dat ik het stuk niet had geschreven, maar dat het een gerucht was dat de ronde deed." Desondanks verwijderde hij de link van de website en plaatste hij een rectificatie. "Het bericht is niet door mij geschreven en ook al vele malen gedeeld op social media. Dus ik begrijp niet waarom ik hiervoor moet opdraaien."



De rechter wees de man er op dat hij het verhaal op zijn minst had kunnen checken, wat de man uit Staphorst wel onmiddellijk beaamde. Een van de slachtoffers was ook aanwezig tijdens de zitting. Hij en zijn zoon voelen zich in hun eer aangetast. "Klanten willen geen zaken meer

met ons doen en bellen ons af. Ik word nog dagelijks lastiggevallen met dit verhaal."



De rechter bepaalde verder dat de man de slachtoffers ook ruim 300 euro schadevergoeding moest betalen.