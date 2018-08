Zoek het uit! - Waar komt de naam Zeijerveen vandaan en hoe is het ontstaan?

ZEIJERVEEN - Weiland en akkerland is het nu en een deel heet momenteel Kloosterveen, maar vroeger heette het gebied naast Assen het Zeijerveen. Waar komt die naam vandaan en hoe is die wijk ontstaan?

"Het Zeijerveen was een veengebied ten zuiden van het dorp Zeijen", vertelt Martin Hiemink van de historische vereniging Assen. "Het lag in de gemeente Vries en het ligt tegen de gemeente Assen aan."Het veengebied is ontgonnen na de komst van de Drentse Hoofdvaart, vertelt Hiemink. "Zo rond 1780 was de Drentse Hoofdvaart gevorderd tot de voorlaatste knik richting Assen. Toen was er ook de gelegenheid om dat veen, wat hier lag, af te voeren met schepen. Toen is de Asserwijk ontstaan, ook wel bekend als het Asser Vaartje." Na het graven van de vaart en de wijken kon het gebied worden ontgonnen, legt Hiemink uit.Van het veengebied is nu niets meer over. "Twintig jaar geleden begon de gemeente Assen met het ontwikkelen van de wijk Kloosterveen als woonwijk", vertelt Hiemink. "We zijn inmiddels in 2018 aangeland en de wijk is gegroeid tot aan de Pitteloseweg, dus op de grens met de oude marke Zeijen."