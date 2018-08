Deel dit artikel:











Auto brandt uit op Oshaarseweg in Koekange In Koekange vloog een auto in de brand (foto: Persbureau Meter)

KOEKANGE - Op de Oshaarseweg in Koekange is een auto in brand gevlogen. De brand ontstond aan het eind van de middag in de motor.

De politie vermoedt een technische oorzaak. Er zijn geen gewonden gevallen. De auto is total loss.