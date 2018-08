Zoek het uit! - Waarom werd Zuidwolde vroeger Kerkenbos genoemd?

ZUIDWOLDE - Misschien weten de oude Zuidwoldigers het nog: Zuidwolde werd eerder ook wel Kerkenbos genoemd. Maar waarom is dat?

"We staan nu op de scheiding van Steenbergen en Kerkenbos", vertelt Bert Steenbergen van de historische kring Zuidwolde. Hij staat midden op de Raadhuisstraat, naast het gemeentehuis. "Die kant is Steenbergen", wijst hij in noordelijke richting. "En die kant is Kerkenbos", wijst hij de andere kant op."Kerkenbos en Steenbergen zijn twee buurschappen die in feite aan elkaar zijn gegroeid", legt Steenbergen uit. "Dat is eigenlijk pas in de loop van de 19de en 20ste eeuw gebeurd. Daarvoor waren het eigenlijk twee losstaande buurtschappen." De twee buurtschappen gaan inmiddels onder de naam Zuidwolde."Zuidwolde is eigenlijk het grote bosgebied wat tussen Ten Arlo en De Reest lag en dat is nu toegespitst op de kern van dat gebied: Kerkenbos en een deel van Steenbergen", legt Steenbergen uit."De naam zegt het in feite al: kerk in het bos. Waarschijnlijk was dit vroeger toch een vrij groot bosgebied en is er in dat bosgebied een kerk gebouwd op een centrale plek. Rondom die kerk zijn waarschijnlijk huizen gekomen", aldus Steenbergen.Sinds de komst van de straatnamen is de naam Kerkenbos in onbruik geraakt en eigenlijk verdwenen. Steenbergen bestaat nog wel als los buurtschap en heeft ook nog een bordje.