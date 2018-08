Drommedaar Emmen opent nog niet, maar het terras alvast wel

EMMEN - Het duurt nog even voordat restaurant de Drommedaar bij de ingang van het Rensenpark in Emmen opengaat, maar huurder Wouter van Liere opent binnenkort wel het terras.

"Alleen voor een drankje, klein hapje en een ijsje", laat hij weten. Het gaat om het terras aan de achterzijde van het gebouw.Het terras gaat maandag 20 augustus open. Wanneer het restaurant opengaat, is nog niet bekend. De contracten met de gemeente Emmen zijn rond. Ook de vergunning is aangevraagd. Als Van Liere de sleutel krijgt, moet er eerst verbouwd worden voor het restaurant weer open kan.Het pand staat sinds de sluiting van de dierentuin in 2015 leeg. Van Liere wil het restaurant weer openen en klopte februari vorig jaar aan bij de gemeente Emmen.